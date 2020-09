Vozniku, ki je prevažal neustrezno zavarovan tovor, dobrih 1300 evrov kazni

Mariborski policisti so ustavili voznika vlačilca s polpriklopnikom, ki je vozil neustrezno zavarovan tovor in na tak način ogrožal druge udeležence v cestnem prometu. Izrekli so mu kazen v višini 1320 evrov.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v petek na avtocesti A1, zunaj naselja Maribor, ustavili voznika sedlastega vlačilca s polpriklopnikom, ki je v cestnem prometu opravljal neoznačen izredni prevoz brez dovoljenja. Zaskrbljujoče je, da je vozil neustrezno zavarovan tovor, ki lahko predstavlja resno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu, so sporočili. icon-expand Tovor je bil neoznačen in neustrezno zavarovan. FOTO: PPP Maribor Policisti so vozniku za ugotovljene prekrške izrekli predpisano globo 1320 evrov. Pravni osebi bodo policisti v t. i. hitrem postopku izdali odločbo o prekršku, zaradi prekrškov, za katere je predpisana globa v višini 6000 evrov. "Policisti ob tej kršitvi vse udeležence v cestnem prometu znova pozivamo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in s svojim ravnanjem pripomorejo k zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu," so ob tem opozorili na PU Maribor. icon-expand Voznik je dobil kazen v višini 1320 evrov. FOTO: PPP Maribor