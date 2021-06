Policisti opozarjajo na drzne tatvine v naših domovih

Policisti pogosto obravnavajo tatvine iz stanovanjskih hiš, ki se jih storilci lotijo na prefinjen in pretkan način. Eno med njimi so, denimo, obravnavali na območju Komende. Neznana moška sta oškodovanko pretentala na njenem domu, češ da sta delavca telekomunikacijskega podjetja. Eden je gospo odpeljal za objekt, drugi storilec pa je vstopil v hišo ter ji ukradel denar in dokumente.

Omenjena tatvina v Komendi se je pripetila včeraj v dopoldanskem času. Drzna prevaranta sta gospo oškodovala za 200 evrov. Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. "Storilca sta se odpeljala z manjšim sivim avtomobilom. Moški je visok od 160 do 170 cm, suhe postave," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

icon-expand Storilci se večine drznih tatvin lotijo v dopoldanskem času in se nanje dobro pripravijo. FOTO: Shutterstock

V zadnjem tednu so na območju PU Ljubljana vsakodnevno obravnavali tovrstne drzne tatvine. V torek, 15. junija, je tudi v Mostah do stanovanjske hiše pristopil neznani moški, ki je oškodovanca zamotil s pretvarjanjem, da je delavec telekomunikacijskega podjetja. Med tem časom je drugi storilec vstopil v hišo in odtujil nakit. Povzročila sta okoli 1000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Ljubljana. Tudi v ponedeljek sta za telekomunikacijske storitve v Ljubljani skrbela dva 'delavca'. Okoli 10. ure sta oškodovanki za Bežigradom zatrdila, da bosta preverila povezave. Zamotila sta jo s pogovorom in jo odpeljala za hišo. Med tem časom je vstopil tretji storilec, ki je iz hiše ukradel gotovino in nakit. Povzročili so za več tisoč evrov materialne škode. "Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Storilci so se odpeljali z večjim temnejšim avtom. Prva dva moška sta bila stara med 25 in 30 let, oba krajših temnih las," so razložili na PU Ljubljana.

icon-expand Drzne tatvine. FOTO: Slovenska policija

Storilci tovrstnih dejanj se osredotočijo predvsem na starejše občane, ki stanujejo sami ali so večji del dneva sami doma Preden se lotijo prevare, pogosto opazujejo objekt, da se prepričajo, ali so osebe, ki jih nameravajo okrasti, same doma. Večino tovrstnih tatvin izvedejo v dopoldanskem času, nanje pa se dobro pripravijo. "Ne spuščajte v objekt nikogar, ki ga ne poznate ali se za storitev niste dogovorili. Če v svoji okolici opazite osebe, ki tja ne sodijo in se sumljivo obnašajo, opazujejo objekte, se umaknejo, ko jih hočete nagovoriti … O tem takoj obvestite Policijo. Če je možno, si pri tem poskušajte zapomniti tip, barvo in registrsko številko vozila, s katerim so osebe kraj zapustile," so izpostavili na PU Ljubljana.

Kako delujejo drzni tatovi? - Tatovi običajno delujejo v skupinah, največkrat dopoldne, njihove žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih. - Storilec vas z raznimi pretvezami zamoti s pogovorom (sprašuje za pot, poizveduje, ali ste sami doma, pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ... in da bo v okolici vašega doma napeljeval kable, kopal jarke, ali razlaga, da zbira staro železo, prosi za vodo ...) in vas poskuša zvabiti iz hiše. - Vašo odsotnost ali nepozornost medtem izkoristijo drugi tatovi. Vstopijo v vaš dom, pregledajo notranjost ter kradejo denar in vrednejše predmete. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki vas je zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policisti se ob prijavah takšnih dejanj srečujejo s težavo, da oškodovanci šele čez čas, na primer več ur kasneje, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo vzpostavili nek prijazen odnos in zaupanje. Poleg tega oškodovanci, dokler ne opazijo, da so bili okradeni, v večini primerov že 'pospravijo' prostor, kjer so delovali storilci, s čimer spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi. Policija zato občanom svetuje, naj imajo svoje nenapovedane 'obiskovalce' ves čas pod nadzorom. Ob odhodu od doma, četudi stopijo samo za 'vogal', naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del in podobno, jim predlaga, naj vedno zahtevajo vpogled v njihovo identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov? - Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite Policijo na telefonsko številko 113. - Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja. - Neznancev ne spuščajte v svoj dom. - Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.). - V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma. - Na pojav takšnih oseb opozorite sosede. - Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če vendarle postanete žrtev tatov? - Obvestite Policijo na telefonsko številko 113. - Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer odhoda ...). - Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so bili ti v stiku.