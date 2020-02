Policisti opozarjajo na telefonske prevare

Kranjski policisti so sporočili, da je danes opoldan Kranjčana na stacionarni telefon poklicala neznanka in od njega poskušala pridobiti podatke o bančni kartici. Predstavila se je kot uslužbenka banke in se izgovorila, da mora urediti »neke zadeve«. Ko ji je moški rekel, da se bo raje osebno oglasil na banki, je zvezo prekinila.

Policisti opozarjajo na možen pojav tovrstnih zlorab in odsvetujejo vsakršno dajanje osebnih ali drugih podatkov po telefonu. "S podatki ravnajte zelo previdno in ne dopustite, da jih kdo zlorabi," še poudarjajo.