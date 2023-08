Policisti opozarjajo: Pozorni bodite na tatove in goljufe

Policisti opozarjajo, da je zaradi poplav veliko objektov ostalo zapuščenih, posledično pa je ostalo nezavarovanega veliko premoženja. Žal se z nezavarovanim premoženjem pojavlja tudi priložnost, da to izkoristijo tatovi. Policisti so na teh območjih že zaznali osebe, ki so dajale sum, da bodo tam izvrševale kazniva dejanja.

Goljufi žrtev zvabijo iz hiše, sostorilci pa si napolnijo žepe in torbe

Poleg morebitnih tatov in vlomilcev lahko pričakujemo, da bodo stisko prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih poskušali izkoristiti tudi razni goljufi, ki se običajno predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno.

Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja. "Občanom zato svetujemo, naj bodo previdni in naj v stanovanja oziroma stanovanjske hiše ne spuščajo tujcev," opozarjajo policisti. Ob pojavu sumljivih oseb bodite pozorni na njihov osebni opis, si zapišete registrsko številko vozila in o tem takoj obvestite policiste na številko 113.