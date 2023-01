Policisti opozarjajo: Smučarsko opremo imejte pod nadzorom

Kranjskogorski policisti so v soboto okoli 11.30 obravnavali dve tatvini smuči. V prvi si je neznanec prilastil smuči in palice Elan, v drugi pa smuči Elan in palice Volkl.

Policisti zato vsem smučarjem in smučarkam svetujejo, naj imajo svojo smučarsko opremo vedno pod nadzorom. Ob vznožju smučišč in drugih neprimernih mestih, naj je ne puščajo nenadzorovane. "Možnost tatvine bo vsekakor manjša, če bodo smuči in palice odložili v za to namenjena stojala ali prostore, ki jih je v ta namen zagotovil upravljavec smučišč. Vse ostalo (čelade, nahrbtnike itd.), imejte vedno pri sebi," so sporočili iz PU Kranj.