Poskušal povoziti policista, ta se je ubranil s strelom v pnevmatiko

Bralec nas je obvestil o pravi policijski akciji, ki se je danes odvijala v okolici Svete Katarine nad Ljubljano, in je vključevala streljanje policistov, ki so ga slišali tudi okoliški prebivalci.

Kriminalisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, za katerega je predpisana kazen do pet let zapora.

Kot so povedali na PU Ljubljana, so policisti sredi dopoldneva v okolici Ljubljane izsledili vozilo znamke Renault Twingo, ki je bilo prijavljeno kot ukradeno. V njem sta bili dve osebi. Ko sta policista začela s postopkom, je voznik naglo speljal naravnost proti enemu od njiju. Ta policist je zato, da bi zavaroval svoje življenje, ustrelil proti prednjemu delu vozila (pnevmatiki) in potem še odskočil vstran, napadalec pa je s potnikom v ukradenem vozilu pobegnil s kraja dogodka.

Policista sta oba osumljenca prijela blizu kraja napada. Obema so odvzeli prostost, eden od njiju je ostal v 48-urnem pridržanju in ga bodo privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so pojasnili na PU Ljubljana.

Oba osumljenca so v preteklosti že obravnavali za več premoženjskih kaznivih dejanj, za pridržanega osumljenca pa je v času napada veljal tudi ukrep prijetja s privedbo.

Uporabo strelnega orožja bo preverila ustanovljena komisija.