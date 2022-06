Policisti ovadili dva moška zaradi nasilja nad svojima partnericama

45-letni osumljenec, ki živi na območju Raven na Koroškem, je bil nasilen do izvenzakonske partnerice dobro leto dni. Dvakrat je z njo obračunal v obdobju, ko še nista živela skupaj, tretjič pa v času skupnega življenja. Partnerka je zaradi strahu pred njim moč za prijavo nasilja zbrala šele prejšnji teden. Ravenski policisti so po njeni prijavi nasilnežu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je odredila pripor. "45-letnika so zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja obravnavali in kazensko ovadili tudi že v preteklosti," so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.