Policisti ovadili preprodajalca tablet s prepovedano drogo

Policisti policijske postaje Koper so 22. novembra letos obravnavali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Dejanja je osumljen 45-letni Koprčan. Policisti so mu zasegli 273 tablet Flormidal, ki vsebujejo prepovedano drogo Midazolam. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so pri njem opravili še hišno preiskavo in našli še 600 enakih tablet Flormidal. Zato so domnevnega kršitelja kazensko ovadili in ga naslednji dan privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredilo pripor, so sporočili s PU Koper.