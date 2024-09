Policisti po vlomu v hišo osumljence prijeli v le v nekaj minutah

Kot so sporočili iz PU Celje, so bili policisti v torek obveščeni, da je občanka, ki se je ravno pripeljala, opazila moškega, ki je vlamljal v hišo. Ker so storilci opazili, da so jih zalotili, so pobegnili z vozilom, ki ga je prijaviteljica opisala policistom.

Le nekaj minut po tem ko so bili storilci zaloteni, so policisti njihovo vozilo izsledili na Mariborski cesti, kjer je voznik med begom trčil tudi v dve drugi vozili in storil več prekrškov. Vozilo so policisti zasegli, vsem trem državljanom Hrvaške, starim 18, 19 in 21 let pa so odvzeli prostost. Ugotovili so tudi, da je voznik vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, med vožnjo pa ni upošteval prometne signalizacije in je s tem ves čas ogrožal tudi druge udeležence prometa.