Črna kronika
En je tujce za bivanje prijavil na naslovu gostilne, drugi jim je računal po 600 evrov

Novo mesto, 26. 11. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Komentarji
Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so uspešno preiskali več primerov zlorab v zvezi s prijavami začasnih bivališč in neplačevanjem prispevkov. V prvem primeru so ugotovili, da dva osumljena več kot 30 tujim delavcem nista plačevala prispevkov, ob tem pa sta si kupila nepremičnino. V drugem primeru so ugotovili, da je bilo na naslovu gostinskega objekta v Posavju prijavljenih skoraj 80 tujih državljanov, najmanj 50 tujih državljanov pa je bilo za začasno in stalno prebivanje prijavljenih v zapuščeni stanovanjski hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih.

Novi primeri zlorab v zvezi s prijavami začasnih bivališč in neplačevanjem prispevkov.
Gradbeno podjetje z območja Posavja je osumljeno, da v obdobju med letoma 2022 in 2024 svojim zaposlenim ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost niti o nastalih obveznostih ni poročalo Finančni upravi. "Posledično tudi prispevki niso bili plačani, s čimer je bila 32 tujim delavcem povzročena škoda za več kot 300.000 evrov," so sporočili iz PU Novo mesto.

Zoper gradbeno podjetje ter 32- in 66-letnega osumljenca, državljana Slovenije, so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto podali kazensko ovadbo. "Ugotovljeno je bilo tudi, da sta osumljena državljana Slovenije z namenom izogibanja plačilu davčnih obveznosti v istem obdobju kupila nepremičnino v primerljivi vrednosti oškodovanja in preusmerjala denarna sredstva na druge transakcijske račune."

Osumljenim očitajo kršitve s področja temeljnih pravic delavcev in davčne zatajitve.

Tuje državljane za prebivanje prijavila na naslovu gostinskega objekta

V drugem primeru pa sta 53-letni Slovenec in 59-letna Slovenka na naslovu gostinskega objekta v Posavju, ki sta ga imela v najemu, za začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujih državljanov. "Preiskava je pokazala, da ti tujci na navedenem naslovu nikoli niso prebivali in tako niso izpolnjevali pogojev za registracijo začasnega prebivališča in vpis v register prebivalstva Republike Slovenije. Tujci, sicer zaposleni pri različnih delodajalcih po Sloveniji, so v resnici živeli in delali v tujini kot napoteni delavci," so pojasnili na PU Novo mesto.

Zoper osumljenca so na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, saj sta z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegla registracijo tujcev na naslovu, ki ga ti niti niso poznali. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti približno 60.000 evrov.

Za prijavo prebivališča tujcem zaračunaval 600 evrov

V tretjem primeru pa so policisti ugotovili, da je bilo na dveh lokacijah na območju Posavja, kjer bivanje sploh ni bilo mogoče, v zapuščeni stanovanjski hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih, za začasno in stalno prebivanje prijavljenih najmanj 50 tujih državljanov.

Na Okrožno državno tožilstvo Krško so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine zoper dve gospodarski družbi iz Posavja oziroma Gorenjske ter odgovorno osebo 42-letnega direktorja, državljana Slovenije.

"Osumljenec je z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegel registracijo tujcev na naslovih, na katerih ti niso nikoli prebivali, uslužbence upravne enote pa je preslepil s predložitvijo fiktivnih najemnih pogodb. Za enoletno prijavo prebivališča je podjetje posameznemu tujcu zaračunavalo tudi do 600 evrov," so ugotovili organi pregona.

pu novo mesto začasno prebivališče prijava zloraba
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
26. 11. 2025 14.37
takoj pod kazenskim pregonom zapreti firmo (pravna oblika ni pomembna), lastnika pa v čuzo za minimalno 20 let, potem pa še odvzem vseh državljanskih pravic in izgon iz države za 30 let. še prej pa vse pobrat
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
26. 11. 2025 14.31
+3
Prijavljeni zaradi socialnih dodatkov.
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
26. 11. 2025 14.30
+0
Moškega zaradi spolnih zlorab mladoletnikov obsodili na 30 let zapora. Njemu pa ne bo lahko v zaporu. 😄😄
ODGOVORI
1 1
PridiNaVIDMAX
26. 11. 2025 14.30
+0
GOLOBIZEM - BALKANIZEM - ISLAMIZEM - LEVI FAŠIZEM = SMRT IN PROPAD DRŽAVE!
ODGOVORI
2 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.33
-1
aj na pašnik
ODGOVORI
0 1
Ve?ni optimist
26. 11. 2025 14.25
+0
Namesto, da bi se ukvarjali o PORABLJENEM denarju za dolgotrajno oskrbo (ki ga plačujemo v naprej), torej se veselo denar troši, vendar ne za dogotrajno oskrbo, .... je glavna novica kdo je kje prijavljen, .... brez vpliva na nas.
ODGOVORI
4 4
BBcc
26. 11. 2025 14.30
-2
Zavarovanje tudi plačuješ vnaprej. Lahko 3 mesece preden si zavarovan.
ODGOVORI
1 3
Ve?ni optimist
26. 11. 2025 14.34
+0
A razumeš poanto, ... porabljajo denar, ki ni temu namenjen, ..... in na debelo so se zlagali, da bodo denar pustili na miru, dokler, .... Jaz srčno upam, da tudi leva opcija spregleda te mafijska dejanja
ODGOVORI
1 1
BtpS
26. 11. 2025 14.19
+2
Pa saj jih je v Saleski dolini tudi polno. Prijavljeni tu in jih nikjer ni
ODGOVORI
2 0
BARK
26. 11. 2025 14.18
+3
na dolensjkem je 1000 ljudi na 2 naslovih..klasika..pa nihče nič ne naredi.....brezveze nehajte lagat folku pa delat se da red delate ker ga ne ...
ODGOVORI
4 1
kr nekdo
26. 11. 2025 14.20
+4
tam če prideš na center za socialno delo rečeš da si rom boš kar stalni naslov dobil na centru za socialno delo. pa še socilano ti dajo pa vsake tolk cajta izredno pomoč.
ODGOVORI
4 0
ZIPPO
26. 11. 2025 14.16
+4
Plomba na podjetje in premoženje lastnikov in izterjati sredstva.Lastnika podjetja v zapor za 10 let in me zanima,če mu lepa hiša odtehta 10 let zapora.
ODGOVORI
5 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.17
-3
treba je imeti debela 🥚🥚
ODGOVORI
0 3
kr nekdo
26. 11. 2025 14.25
+3
kaj bi pa porekel na dolenjski pimer? samo ena baraka v naselju 340 ljudi na enem naslovu? Koga bi bilo treba preganjat?
ODGOVORI
3 0
Omizje
26. 11. 2025 14.25
v dvajsetih letih nebi odplačal kredita za hišo deset let je premalo saj trideset let da je kazen opravičljiva
ODGOVORI
0 0
iRobert
26. 11. 2025 14.15
+5
Stalni naslov je biznis... imam kolega v Lj ki ima hišo in ima na naslov prijavljenih več ljudi, ki mu plačujejo vsak mesec za naslov čeprav tam ne prebivajo... niti ne prebivajo v sloveniji ampak v bosni in črpajo našo socialno... pa je Pravosodni policist... takle mamo :D
ODGOVORI
5 0
Omizje
26. 11. 2025 14.27
+1
napiši naslov da opravičiš trditev
ODGOVORI
1 0
speedstar
26. 11. 2025 14.14
Gradbeno podjetje iz Krškega? Ej ja, ti "Slovenski" lastniki še niso v življenju poslušali Lojzeta Slaka.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
26. 11. 2025 14.09
+7
preverite Novo mesto. Brezje 12. seidlova cesta 1 in reslova ulica 7. 1x hiša v naseljem, občina in center za socilano delo. A je to kaznivo, če je več prebivalcev na enem naslovu? Dajmo tukaj potem kar izpis naredit. Ampak ne k potem ne bo socialne pomoči. Sami si probleme delamo tam kjer ga ni. Dajmo za vse enako.
ODGOVORI
7 0
kr nekdo
26. 11. 2025 14.12
+6
tukaj govorimo o vsaj 1000 ljudi na treh naslovih. za brezje 12 sem izbrskal podatek 343 ljudi.
ODGOVORI
6 0
Darko32
26. 11. 2025 14.17
+0
kr nekdo Zadnjič sem gledal neko raziskavo, kjer je yutuber šel raziskovat in so mu povedali ROMI, da se morajo prijaviti na centro za socialno in tam dobivajo vso pošto. Potem pa drugi pravi, da so odpeljali na odpad okrog tri tone papirja. Zato vidimo v tem članku da dobro sledijo praksi državnih institucij. Pošteni Slovenci sugurno tega ne morej opočeti ampak razni z podeljenim državljanstvom. Zato JAVNO OBJAVITI IME TE FIRME IN KDO JE TO DELAL. NE PA VSE METATI V ISTI KOŠ. Žal kar ti praviš je javna skrivnost in to vedo vsi po vrsti.
ODGOVORI
1 1
iRobert
26. 11. 2025 14.17
-2
zanimivo ,ker sedaj je omejitev koliko jih lahko prijavis na določeno kvadraturo
ODGOVORI
0 2
kr nekdo
26. 11. 2025 14.23
vse je res. in jaz to vem že desetletja. zanimivo, da ti naslovi nimajo nobene postelje. Že tukaj se vidi, da zakon ne velja za vse enako. Na tuji zemlji živijo gradijo, imel bi pa še vse zastonj. Kot je vidt ne bo reda še lep čas.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
26. 11. 2025 14.08
+6
Vse to je omogočila ptičja vlada 2 leti nazaj, ko so sprejeli zakon, da ni več treba zahtevati znanja slovenščine za zaposlitev!
ODGOVORI
11 5
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.11
-2
razumemo se, naši smo, TI se pa itak NAM prilagodiš 😀🍼😁
ODGOVORI
0 2
Morgoth
26. 11. 2025 14.13
+3
Koliko računov imaš, kletar? 🤡😂
ODGOVORI
3 0
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.13
-3
aj na pašnik, @ovčićaaa
ODGOVORI
0 3
iRobert
26. 11. 2025 14.17
+3
sklanjatve se nauci. te ne razumem
ODGOVORI
3 0
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.19
-3
ti pa pisanje
ODGOVORI
0 3
Morgoth
26. 11. 2025 14.22
Balija, kako kaj tvoj iranski ded in turški oče? Kako kaj koze?😂
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
26. 11. 2025 14.25
+0
Od kdaj je bilo pa treba znat slovenski jezik za delovno dovoljenje? Kaj bi to pomenilo? Da se folk ne bi prijavljal več, to je to....Jaz se strinjam, da za združitev družine in življenje v SLo, da rabijo vsi imet nek določen certifikat... Vpraši mal na Gospodarsko Zbornico, kaj mislijo o tem... zaposlenost imamo maksimalno, smo drugi v Evropi, pred nami je samo Češka.. Nasedanje, da bi SDS to spremenil ali NSi je pa taka laž, k jo verjamete samo v eni Škofji Loki 2 ! Vlade in politiki delajo za kapital, naj bo leva ali desna, to je to, kdo pa msilite, da jih plačuje, pa jim donira keš? Jaz ti dam denar, timeni olajšaj pogoje za delavce, to je to dddddd....V moji bivši firmi in konkurenci se je pa napad ljudi iz bivše YU zgodil ravno od 2005 naprej, k je bila JAnševa vlada...k so tok ne vem kaj oni. Če ne bo folka, da bi delal v nočnih, popoldanskih v industriji, pozabte na rast...tud to je pogoj investicij, kaj ti bo ena proizvodnja, če pa nimaš ljudi.... vi pa apdate samo na te davke, davki so povsod....
ODGOVORI
1 1
E.Nigma
26. 11. 2025 14.27
-1
Potem pa tu tudi nima kaj iskati. Še manj pa stanovati na stalnem naslovu z našim drzavljanstvom
ODGOVORI
0 1
rogla
26. 11. 2025 14.31
-1
Za kakršnokoli koli zaposlitev ve Sloveniji mora(!) biti znanje slovenščine! Z našimi materami smo spregovorili slovensko, in to(!) je naš materni jezik! Kdor želi ostati pri nas, se mora naučiti našega jezika, ne mi njegovega!
ODGOVORI
0 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.34
@rogla, videti je, da se VI prilagajate drugim/i
ODGOVORI
0 0
rogla
26. 11. 2025 14.35
... kakršnokoli zaposlitev v ...
ODGOVORI
0 0
Gram
26. 11. 2025 14.04
+12
Uradnikom bi lahko bilo takoj jasno, da je sporno toliko prijav na enem mestu, saj imajo vpogled, če drugega ne, google street view deluje. Če pač delaš po liniji najmanjšega napora v javnem sektorju in si zato plačan, brez ustreznega nadzora, sankcij, je temu primerno stanje.
ODGOVORI
12 0
Darko32
26. 11. 2025 14.17
+2
Točno to. To je slika dela v javni upravi in korupcije in nič drugo.
ODGOVORI
2 0
iRobert
26. 11. 2025 14.19
-2
to ni delo uradnikov ker zakon tega ni omejeval... sele po novem je omejeno. tako da je to sranje na glavi vseh vlad zadnjih 15 let
ODGOVORI
0 2
rogla
26. 11. 2025 14.03
+15
Pri nas ni potrebno uvažati tuje delovne sile, le Slovencem je potrebno ukiniti socialne pomoči! Tujim delavcem pa, če se nočejo prilagoditi naši kulturi, se zahvaliti in ...
ODGOVORI
16 1
kr nekdo
26. 11. 2025 14.06
+2
točno. tako. dokler nepalce in filipince uvažamo bi morali biti vsi brez socialne pomoči. Pa potem določeni, da so nezaposlivi. k da imamo pa te rajši k sploh slovensko ne razumejo
ODGOVORI
3 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.07
+1
vse kaže, da bo kaj kmalu tujec v deželici 😁🥂😀
ODGOVORI
1 0
iRobert
26. 11. 2025 14.20
-1
podatek govori da so vecinoma na socialni tujci. moras pa nekaj vedt, ljudi je treba placat.. ne minimalca.. nekaj dostojnega zivljenja... jast v lajfu nisme bil na socialni, imel sem podjetje z zaposlenimi pa sem se navelical slovenceljev in preselil podjetje v avstrijo kjer sluzim z manj ljudmi x 5
ODGOVORI
0 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
26. 11. 2025 14.23
svaka ćast, @iRobert/BLN-NAC
ODGOVORI
0 0
Naiskreni
26. 11. 2025 14.29
+1
slovenaca ipak nema višee.. "najčistejši" slovenec je pola bosanaac.. 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
iziizi
26. 11. 2025 13.59
+5
Hudo kaznovat zdaj bodo pa dobili 250 eur kazni
ODGOVORI
7 2
Peklenšček
26. 11. 2025 13.58
+1
Tu res ne vidim nič spornega, saj so bili v gostilni vsi plačamo v gostilni . Še za Pivčevo so drugi plačali to so ! V gostilni ni nič zastonj :)
ODGOVORI
5 4
SloButale
26. 11. 2025 13.58
+5
Pokvarjeni Slovenci in Slovenci "na papirju". Kako nizko gredo ljudje zaradi denarja. Tu bi zakonodajo morali zaostrit, da nobenemu na misel ne bi prišlo.
ODGOVORI
6 1
Pajo_36
26. 11. 2025 14.05
+2
brez skrbi. Poznam vsaj 10 SDSovcev in Jelinčič fanov, k so sicer proti tujcem, pol pa v svojih nepremičninah podedovanih kletkajo Filipince, Albance itd...ker ta denar pa en smrdi ane...Resničarji so tud vključeni ane Stevanović?
ODGOVORI
4 2
Spijuniro Golubiro
26. 11. 2025 13.57
En al eden?
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
26. 11. 2025 13.57
+4
Drgač je kar nadzor, za tiste k sam jamrate ane. Tole je pa rezultat stotine firm za uvoz delovne sile za slovenske kapitaliste, za čim manjše plače. Vsak k je pr koritu se ukvarja z uvozom delavcev. Mi imamo mobilne delavce, sicer so določene olajšave, ampak non stop dobivajo nadzore glede bivališč... Stvar je tudi v tem, d asistemi med seboj niso poženjeni, beri kapacitete za ljudi in kaj to potegne za sabo. Nacionalističen krik tukaj je samo rezultat nerazgledanosti in nizkega IQ-ja.
ODGOVORI
4 0
iziizi
26. 11. 2025 13.56
+5
Smrt barabinstvu in priviligirancom svoboda narodu
ODGOVORI
6 1
