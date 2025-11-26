En je tujce za bivanje prijavil na naslovu gostilne, drugi jim je računal po 600 evrov

Gradbeno podjetje z območja Posavja je osumljeno, da v obdobju med letoma 2022 in 2024 svojim zaposlenim ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost niti o nastalih obveznostih ni poročalo Finančni upravi. "Posledično tudi prispevki niso bili plačani, s čimer je bila 32 tujim delavcem povzročena škoda za več kot 300.000 evrov," so sporočili iz PU Novo mesto.
Zoper gradbeno podjetje ter 32- in 66-letnega osumljenca, državljana Slovenije, so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto podali kazensko ovadbo. "Ugotovljeno je bilo tudi, da sta osumljena državljana Slovenije z namenom izogibanja plačilu davčnih obveznosti v istem obdobju kupila nepremičnino v primerljivi vrednosti oškodovanja in preusmerjala denarna sredstva na druge transakcijske račune."
Osumljenim očitajo kršitve s področja temeljnih pravic delavcev in davčne zatajitve.
Tuje državljane za prebivanje prijavila na naslovu gostinskega objekta
V drugem primeru pa sta 53-letni Slovenec in 59-letna Slovenka na naslovu gostinskega objekta v Posavju, ki sta ga imela v najemu, za začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujih državljanov. "Preiskava je pokazala, da ti tujci na navedenem naslovu nikoli niso prebivali in tako niso izpolnjevali pogojev za registracijo začasnega prebivališča in vpis v register prebivalstva Republike Slovenije. Tujci, sicer zaposleni pri različnih delodajalcih po Sloveniji, so v resnici živeli in delali v tujini kot napoteni delavci," so pojasnili na PU Novo mesto.
Zoper osumljenca so na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, saj sta z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegla registracijo tujcev na naslovu, ki ga ti niti niso poznali. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti približno 60.000 evrov.
Za prijavo prebivališča tujcem zaračunaval 600 evrov
V tretjem primeru pa so policisti ugotovili, da je bilo na dveh lokacijah na območju Posavja, kjer bivanje sploh ni bilo mogoče, v zapuščeni stanovanjski hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih, za začasno in stalno prebivanje prijavljenih najmanj 50 tujih državljanov.
Na Okrožno državno tožilstvo Krško so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine zoper dve gospodarski družbi iz Posavja oziroma Gorenjske ter odgovorno osebo 42-letnega direktorja, državljana Slovenije.
"Osumljenec je z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegel registracijo tujcev na naslovih, na katerih ti niso nikoli prebivali, uslužbence upravne enote pa je preslepil s predložitvijo fiktivnih najemnih pogodb. Za enoletno prijavo prebivališča je podjetje posameznemu tujcu zaračunavalo tudi do 600 evrov," so ugotovili organi pregona.
