Policisti posredovali po prijavi glasne glasbe, v intervenciji poškodovani policijski vozili

Novomeški policisti so v petek zvečer posredovali v Brezju zaradi prijave glasne glasbe. Zaradi več kršitev zakona o javnem redu in miru v pijanem stanju (nedostojno vedenje, neupoštevanje ukazov, nadaljevanje s kršitvijo) so do iztreznitve pridržali 38-letnika, 27-letniku, ki je predvajal glasno glasbo, pa napisali plačilni nalog.

Posamezniki so policistom poskušali preprečiti, da bi odpeljali pijanega kršitelja, zato so slednji uporabili prisilna sredstva in 38-letnika uspešno namestili v marico, ostali kršitelji pa so se skrili v množico.

Ko so policisti zapuščali naselje, so v policijska vozila prileteli različni predmeti, ki so poškodovali dve vozili. Pri tem so drobci razbitega stekla službenega vozila, v katerem so peljali pridržanega kršitelja, prileteli v obraz in oči policista ter ga lažje poškodovali. Poškodbo so mu oskrbeli v novomeški bolnišnici in ljubljanskem kliničnem centru.



V delo so se nato vključili kriminalisti sektorja kriminalistične policije, ki so skupaj s policisti glavno akterko preprečitve in napada, 53-letnico, v Novem mestu še isto noč prijeli in pridržali, so sporočili s PU Ljubljana. Zaradi suma preprečitve uradnega dejanja in napada na policista jo bodo kazensko ovadili za dve kaznivi dejanji.

Prav tako bodo zaradi suma preprečitve uradnega dejanja kazensko ovadili 20-letnika, ki je sodeloval pri preprečevanju dela policistov. 53-letnico so policisti v zadnjih letih že trikrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in groženj ter trikrat zaradi kršitev javnega reda. 20-letnika pa so že pred tem dogodkom trikrat kazensko ovadili zaradi groženj in lahke telesne poškodbe.