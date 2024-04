Policisti posredovali zaradi prijav o streljanju, v drugem primeru zasegli pištolo

V soboto zvečer so policisti po prejetju več prijav o streljanju posredovali v Kerinovem Grmu. 26-letnik, osumljen kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj, se je nedostojno vedel do policistov in jim poskušal zbežati, policisti so ga prijeli in odpeljali v pridržanje.

Med intervencijo pa so neznanci v službeno vozilo policije vrgli nekaj kamnov. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja so se v delo vključili še kriminalisti.

Metliški policisti pa so v soboto zvečer v Metliki 62-letniku zasegli pištolo. Pištolo neznane znamke in brez nabojev je razkazoval na javnem kraju in s tem vznemirjal ljudi. Poslali jo bodo v analizo, nakar bodo zoper domačina ustrezno ukrepali, so sporočili.