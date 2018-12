Policisti pozivajo: Hitrost in način smučanja prilagodite svojim izkušnjam

Pri dveh letošnjih smučarskih nesrečah je šlo za trke med smučarji, v enem primeru pa za padec. Statistika iz lanskega leta pa kaže, da so hude poškodbe nastale v približno polovici nesreč. Lani so se nesreče večinoma dogajale zaradi neizkušenosti in neznanja, precenjevanja znanja smučanja, vse v kombinaciji s prehitrim smučanjem ter nepozornostjo in nepazljivostjo.

Policisti smučarje zato pozivajo, da hitrost in način smučanja prilagodijo svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča in vremenskim razmeram. Posebej pozorni naj bodo na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajo pa naj le na označenih in urejenih smučarskih progah.

Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča in naj ne hodi po smučarski progi. Med pravili, ki jih velja upoštevati, so policisti spomnili tudi, da je zaščitna smučarska čelada obvezna za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle. Smučanje pod vplivom alkohola ali drog je prepovedano, so še spomnili policisti.

Smučarjem prav tako svetujejo, da poskrbijo za svoje stvari in premoženje na in ob smučišču. "V vozilu ne puščajte vrednih stvari, s sabo pa imejte samo tisto, kar nujno potrebujete. Popiši tudi svojo opremo," so še dodali.