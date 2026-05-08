Preiskava pri 35-letniku iz okolice Pivke: droge na dosegu rok petletnika

Policisti Policijske postaje Postojna so v četrtek na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru opravili osebno in hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke. Zasegli so belo grudasto snov, zavitek z rjavo prašnato snovjo, grudasto snov rjavo-zelene barve, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so še dve precizni tehtnici, več kosov manjših PVC zip vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot 3000 evrov gotovine v različnih apoenih, so sporočili s PU Koper.

Policisti bodo zasežene predmete oziroma snovi poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer bodo opravili ustrezne kemijske analize. Zatem bodo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 35-letnika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.