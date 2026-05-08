Črna kronika

Preiskava pri 35-letniku iz okolice Pivke: droge na dosegu rok petletnika

Pivka, 08. 05. 2026 08.47 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
U.Z.
Zaseg pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke

Policisti so med hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke odkrili večjo količino prepovedanih drog in gotovine. Nevarne snovi so bile v bivalnem prostoru dostopne petletnemu otroku, ki bi jih lahko zaužil, zato moškemu grozi tudi kazenska ovadba zaradi zanemarjanja mladoletne osebe.

Policisti Policijske postaje Postojna so v četrtek na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru opravili osebno in hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke. Zasegli so belo grudasto snov, zavitek z rjavo prašnato snovjo, grudasto snov rjavo-zelene barve, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so še dve precizni tehtnici, več kosov manjših PVC zip vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot 3000 evrov gotovine v različnih apoenih, so sporočili s PU Koper.

Policisti bodo zasežene predmete oziroma snovi poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer bodo opravili ustrezne kemijske analize. Zatem bodo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 35-letnika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Ogrožen petletni otrok

Policisti so med hišno preiskavo zaznali tudi znake storitve drugega kaznivega dejanja, in sicer zanemarjanje mladoletne osebe. Bela sipka snov, za katero se upravičeno domneva, da gre za prepovedano drogo, se je namreč nahajala v bivalnem prostoru, kjer bi jo lahko petletni otrok pomotoma zaužil. 

V zvezi s tem bodo policisti zbrali še dodatna obvestila in dokaze ter v primeru utemeljenega suma zoper 35- letnika na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu
08. 05. 2026 09.40
Ne pozabite ovadit tudi matere tega otroka !
2fast4
08. 05. 2026 09.39
veliko čudakov živi po slo...
medwd
08. 05. 2026 09.36
Droge je v Sloveniji ogromno. IN to ne mislim konoplje. Na vsaki vaški veselici je kokain!!!
Potouceni kramoh
08. 05. 2026 10.02
To pomeni da so sektaši in kler vsi na črtici tko kot je bil včasih njihov podmladek.
MEDKO
08. 05. 2026 10.16
Poglej mesečnika
Lolekman9875
08. 05. 2026 09.26
Kakrsn sistem taki ljudje
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
