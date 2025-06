Policisti preiskali tatvine žlebov: storilca zalotili pri delu

Policisti so uspešno raziskali serijo tatvin kovinskih žlebov v Novi Gorici med februarjem in aprilom letos. Klobčič se je začel odvijati, ko je patrulja 10. aprila ponoči zalotila 39-letnega osumljenca z Goriškega, kako je s strehe večjega objekta javnega zavoda v središču mesta odstranjeval žleb. Med nadaljnjo policijsko preiskavo so bili identificirani štirje dodatni osumljenci, stari med 23 in 36 let, prav tako z Goriškega, ki so kazniva dejanja izvrševali v različnih združbah, je pojasnil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Dean Božnik.

Zoper vse osumljence, ki jih je Policija v preteklosti že obravnavala za različna kazniva dejanja, bodo na pristojno tožilstvo podali več kazenskih ovadb.

Policija ob tem občane poziva, naj upoštevajo osnovne zaščitne ukrepe. Svetujejo jim, naj budno spremljajo morebitno sumljivo vedenje oseb v vaseh in okolici svojih domov ali v stanovanjskih soseskah, pozorni naj bodo tudi na sumljiva vozila. O sumih naj takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo številko 113. "Pomagate lahko tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podrobnosti o storilcu: videz, smer bega, vozilo, s katerim se je odpeljal, in vse druge značilnosti," je še dodal Božnik.