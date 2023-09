Policisti preiskujejo domnevno nasilno smrt moškega v Zgornjem Dupleku

Kot so sporočili s PU Maribor, preiskujejo smrt moškega z območja Zgornjega Dupleka. O tem so bili obveščeni danes okoli 14.30. Prve ugotovitve kažejo na to, da bi moški lahko umrl nasilne smrti. Na kraju sta dežurna državna tožilka in preiskovalni sodnik. Kriminalistična preiskava pospešeno poteka, več informacij bodo posredovali v prihodnjih dneh.