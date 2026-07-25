Policisti preiskujejo sumljivo smrt v Laškem

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje, je na Policijsko postajo Laško danes dopoldne prišla ženska in prijavila, da pogreša nekdanjega partnerja, ki živi v Laškem.

V hišo, kjer je živel 76-letni moški, sta odšla policista in ga tam našla mrtvega.

"Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti," so sporočili iz PU Celje.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje opravljajo ogled kraja, pri čemer sta sodelovala tudi okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo.

Kriminalisti in policisti trenutno preverjajo vse okoliščine sumljive smrti 76-letnika.