Policisti pri 19-letnem Mariborčanu našli drogo, gotovino in hladno orožje

Policisti Policijske postaje (PP) Lenart so včeraj v sodelovanju s policisti PP Maribor I in PP vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišno preiskavo pri 19-letniku iz Maribora.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor so ob tem zasegli posušene rastlinske delce rjavo-zelene barve, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, tabletke - najverjetneje prepovedano drogo ekstazi, psihoaktivne gobice, lističe - ki so verjetno prepovedana droga LSD, steklenico s tekočino, za katero sumijo, da gre za prepovedano snov oziroma drogo kodein, gotovino in elektronske ter druge naprave, pa tudi kovinski boksar, teleskopsko palico in naboj.

Po zaključeni preiskavi sledi zoper osumljenega kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186/I čl. KZ-1). Za zaseženo orožje bo zoper njega uveden hitri prekrškovni postopek po Zakonu o orožju.