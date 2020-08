Policisti pri 30-letniku iz Ivančne Gorice odkrili nasad konoplje

Policisti so pri 30-letnemu osumljencu z območja Ivančne Gorice odkrili 223 sadik konoplje, velikih od 80 do 470 cm, in okoli 200 gramov že posušenih rastlinskih delcev konoplje. Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami ga bodo kazensko ovadili. Postopek pa vodijo zoper še eno osebo.

Policisti Policijske postaje Grosuplje so na podlagi pridobljene odredbe za hišno preiskavo pri 30-letnemu osumljencu z območja Ivančne Gorice odkrili 223 sadik rastline konoplje, velikih od 80 do 470 cm in okoli 200 gramov že posušenih rastlinskih delcev konoplje, so sporočili ljubljanski policisti. icon-expand Konoplja v Ivančni Gorici FOTO: PU Ljubljana Zdaj nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami. Prav tako vodijo postopek o prekršku zaradi posesti nedovoljenih drog zoper še eno osebo, so sporočili s PU Ljubljana. icon-expand Konoplja v Ivančni Gorici FOTO: PU Ljubljana Na policijsko akcijo, ki je potekala ob glavni cesti, nasproti stadiona, nas je sicer prvi opozoril bralec.