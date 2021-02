Policisti pri 38-letniku našli drogo in hladno orožje

Novogoriške kriminaliste so italijanski varnostni organi v začetku letošnjega leta obvestili, da se 38-letni osumljenec iz okolice Ajdovščine ukvarja s prodajo prepovedanih drog in nedovoljenim prometom z orožjem.

Novogoriški kriminalisti in ajdovski policisti so tako 5. februarja na podlagi sodne odredbe pri 38-letniku opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli manjše količine različnih snovi, za katere sumijo, da gre za kokain in amfetamin. Prav tako so našli in zasegli prepovedano orožje oziroma bokser in kovinsko palico, kar po določilih Zakona o orožju spada med hladno orožje, katerega posest je posameznikom prepovedana. V sklopu hišne preiskave pa so kriminalisti zasegli tudi druge predmete (elektronske naprave, mobilne telefone), ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj.