Policisti pri 38-letniku odkrili laboratorij za gojenje konoplje

S PU Ljubljana so sporočili, da so hrastniški policisti po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi včeraj pri 38-letnemu osumljencu v okolici Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Med preiskavo so našli ter zasegli več kot 90 sadik in okoli 0,5 kilograma že posušene prepovedane droge. Prav tako so zasegli pripomočke za gojenje.