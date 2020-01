Policisti pri 63-letniku našli orožje in eksplozivna sredstva

S PU Novo mesto so sporočili, da je sodišče policistom PP Trebnje, na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev, izdalo odredbo o hišni preiskavi na naslovu bivanja 63-letnega osumljenca iz okolice Škocjana. Policisti so med hišno preiskavo našli in zasegli pištolo z nabojnikom, 105 nabojev, 12 vžigalnih vrvic z detonatorji in štiri zavoje eksplozivne snovi. Detonatorje in eksplozivno snov so prevzeli bombni tehniki specialne enote.