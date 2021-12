Policisti pri nasilnežu, ki je več let trpinčil družino, zasegli več kosov orožja

Policisti PP Krško so bili obveščeni, da je v okolici Krškega moški nasilen do žene in otroka. Pristojni so se takoj odzvali in pričeli z aktivnostmi za zaščito žrtev ter ugotavljali vse okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini. Policisti so ugotovili, da je 31-letnik že več let nad družinskimi člani izvajal fizično in psihično nasilje. Žrtve je ustrahoval, jih pretepal, jim grozil, spravljal v podrejen položaj, z njimi grdo in surovo ravnal, so ugotovili policisti.

Storilcu so odvzeli prostost, ga pridržali, na podlagi ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo. Med preiskavo so našli in zasegli nože, s katerimi je grozil, naboje in več kosov orožja, pa tudi dele orožja, za katere ni imel ustreznih dovoljenj. Zaradi sumov, da bo ogrozil življenje osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zoper njega bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja podali ovadbo na pristojno tožilstvo.

Ob tem primeru policisti dodajajo, da med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini velikokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi "kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja", saj o nasilju nihče ni spregovoril.

Ljudi pozivajo, naj si ne zatiskajo oči, ampak nasilje, za katerega izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Velikokrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki izve za nasilje, opozarjajo.