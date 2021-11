Policisti pri poskusu požiga zalotili 21-letnika

Pri požaru na ekološkem otoku so posredovali tudi gasilci, ki so požar pogasili. Policisti pa so zbrali prva obvestila in zavorovali kraj dogodka. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Kmalu po dogodku pa so policisti ob pregledu okolice zalotili osobo, ki je skušal zanetiti požar na leseni paleti v bližini ograjenega objekta, so sporočili iz PU Ljubljana.

V obeh primerih nadaljujejo s preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in ugotavljanjem vseh okoliščin ter morebitnih povezav med dogodkoma. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.