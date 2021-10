Policisti prijeli 19-letnika, ki je oropal in pretepal občana

Policisti policijske postaje Ljubljana Šiška so preiskali kaznivo dejanje ropa in nasilništva sredi septembra, ko je 19-letni osumljenec ponoči na območju Tivolija v družbi še ene osebe fizično napadel občana, od njega izsilil 'PIN-kodo' in mu odtujil bančno kartico. Storilca sta nato opravila dvig gotovine in si prilastila nekaj sto evrov gotovine.

"Do oškodovanca sta bila nasilna, ga poniževala, pretepala in ga lažje telesno poškodovala ter zadrževala do jutra," so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so v sredo 19-letnika zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj ropa, nasilništva in protipravnega odvzema prostosti prijeli in privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.