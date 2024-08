Policisti prijeli 21-letnika, ki je v Kočevju streljal na dve vozili

21-letnika iz območja Kočevja so pridržali zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti tudi danes in naslednjih dneh na območju Kočevske regije nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi, za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj in izboljšanje občutka varnosti ljudi, so sporočili. Pri tem poleg policistov Policijske postaje Kočevje sodelujejo policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki. Za zagotovitev še večje varnosti usklajeno sodelujejo tudi z drugimi policijskimi upravami ter z lokalno skupnostjo.