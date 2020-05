Policisti prijeli 43-letnika, ki je osumljen več drznih tatvin po državi

Staremu znancu policije, ki je osumljen več kaznivih dejanj drznih tatvin in tatvin po državi, so policisti PP Maribor II odvzeli prostost. Ugotovili so, da je osumljeni 43-letnik izvršil drzno tatvino na območju Miklavža na Dravskem polju, kjer je vzel 4.700 evrov. Nekaj dni pred tem je na enak način izvršil tudi drzno tatvino na območju Mute, prav tako ga sumijo še drugih tatvin po državi.

Po zaključku policijske preiskave so osumljenca privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.