Policisti prijeli 52-letnika iz Krškega, ki je zabodel 31-letnika

Policisti so na božični večer v Krškem odvzeli prostost 52-letnemu Krčanu. Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je po do zdaj zbranih obvestilih v svojem stanovanju sprl z 31-letnikom. V prepir se je vmešal še 29-letnik, ki ju je poskušal pomiriti. 31-letnika so z vbodno rano v prsnem košu z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico, porezan pa je bil tudi 29-letnik. Poškodbe obeh naj bi sicer bile lažje. 52-letnika so pridržali in ga bodo kazensko ovadili.