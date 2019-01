Bolgara s 'cash trappingom' kradla gotovino z bankomatov

Martin Rupnik, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana, je povedal, da sta bila preko pretekli teden na Celovški cesti v Ljubljani prijeta Bolgara, ki sta sistematično po vsej Sloveniji izvajala vlome v bankomate s tako imenovano metodo 'cash trapping'. Po tej metodi storilci poškodujejo vratca avtomata in iz njega s posebnim orodjem, podobnim vilicam, izvlečejo gotovino.

Dejanja sta storilca izvrševala na območjh policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Celje, zato je preiskavo prevzela kriminalistična policija. Osumljencema so zasegli vozilo in po odrebi sodišča pregledali vozilo, da so pridobili dokaze.