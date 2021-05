Policisti prijeli enega od storilcev brutalnega ropa na Frankolovem

V noči z 18. na 19. maj lani so policisti na Frankolovem obravnavali rop. Najmanj trije zamaskirani moški so potem, ko so pred hišo onesposobili varnostne kamere, vlomili v hišo in v spalnici grobo napadli lastnika, ju zvezali z vezicami in lepilnim trakom ter temeljito preiskali prostore. Ukradli so več gotovine in zlatnine, prenosni računalnik in fotoaparat ter osebno vozilo, s katerim so se odpeljali s kraja. Ko sta se lastnika uspela rešiti, je lastnica stekla do soseda in ga prosila, da o ropu obvesti Policijo.

Vozilo, ki so ga roparji uporabili pri begu, so policisti s pomočjo podatkov občana nekaj dni po ropu našli na območju Trojan in ga vrnili lastnikoma. "Storilci so rop izvedli na izredno premišljen, brutalen in nasilen način. Oškodovanca so načrtno izbrali in se na rop dobro pripravili," so sporočili s PU Celje.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji ugotovili, da je v ropu sodeloval 42-letni moški, doma z območja Kopra, z začasnim bivališčem na območju Ljubljane, ki so mu konec prejšnjega tedna odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja rop, po prvem in drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika-1, so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.