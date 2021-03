Policisti prijeli moška, ki sta prevažala nezakonite migrante

Policisti PP Šentilj so v soboto zjutraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli dva tujca, ki sta nezakonito prečkala hrvaško-slovensko mejo. Državljana Turčije sta v Sloveniji zaprosila za mednarodno zaščito, zato so ju odpeljali v azilni dom v Ljubljani.

Policisti PP Gorišnica so medtem v soboto zjutraj izven naselja Meje izsledili in prijeli dve osebi, ki sta prav tako nezakonito prestopili državno mejo. V postopku so policisti ugotovili, da je državljan Slovenije v osebnem vozilu prevažal državljana Kosova. Postopki z obema še niso zaključeni.