Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Policisti prijeli nasilneža, ki je izsiljeval svojo žrtev

Nova Gorica, 01. 04. 2026 13.56 pred 27 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Izsiljevanje

Novogoriški kriminalisti so prijeli 46-letnega moškega z območja Severne Primorske, ki je osumljen izsiljevanja in nasilništva. Osumljenec je oškodovanca izsiljeval za več tisoč evrov in ga tudi fizično napadel. Preiskovalni sodnik je za nasilneža odredil pripor.

Osumljeni je v obdobju od konca februarja do marca oškodovano osebo izsiljeval za poplačilo namišljenega dolga v višini nekaj tisoč evrov. Na ta način je pridobil za dobrih tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

Nadaljnja kriminalistična preiskava je še pokazala, da je moški marca letos na Goriškem oškodovanca fizično napadel in mu povzročil lahke telesne poškodbe.

Novogoriški kriminalisti so 46-letniku preteklo sredo odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Naslednji dan so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika v Novi Gorici, ki je osumljencu odredil pripor.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana zaporna kazen do pet let, za kaznivo dejanje nasilništva pa zaporna kazen do treh let.

nova gorica policija
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.05
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega.,,
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
02. 04. 2026 19.55
evo,jandidat za štiriizmensko delo v tovarni,z kuglo na nogi,če ne dela ni jela,lahko ga pa pošljejo v kozervi domov,lahko pa tudi baredijo izmenjavo z indonezijo(smo videli pred krarkim na tv),pa da vidimo kaj bo po tem povedal
Odgovori
+1
1 0
oježeš
01. 04. 2026 15.12
Pet let in treba je krepko delati na prevzgoji, da mu po izpustu iz zapora ne pride več na misel, početi kaj podobnega.
Odgovori
+12
12 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677