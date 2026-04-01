Policisti prijeli nasilneža, ki je izsiljeval svojo žrtev

Osumljeni je v obdobju od konca februarja do marca oškodovano osebo izsiljeval za poplačilo namišljenega dolga v višini nekaj tisoč evrov. Na ta način je pridobil za dobrih tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

Nadaljnja kriminalistična preiskava je še pokazala, da je moški marca letos na Goriškem oškodovanca fizično napadel in mu povzročil lahke telesne poškodbe.

Novogoriški kriminalisti so 46-letniku preteklo sredo odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Naslednji dan so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika v Novi Gorici, ki je osumljencu odredil pripor.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana zaporna kazen do pet let, za kaznivo dejanje nasilništva pa zaporna kazen do treh let.