Policisti prijeli objestnega voznika, na katerega so jih opozorili občani

Policiste PU Celje je v tem tednu več občanov z območja Šentjurja in Celja opozorilo na voznika osebnega vozila, ki je na relacijah Celje–Šmarjeta –Vojnik ter Celje–Šentjur–Šmarje pri Jelšah z agresivno vožnjo kršil cestnoprometne predpise in ogrožal sebe in ostale voznike v cestnem prometu.

V četrtek zjutraj so ga tako policisti ustavili na območju Stopč. Voznik vozila višjega cenovnega razreda je v naselju največjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 30 kilometrov na uro.

Policisti so mu, na podlagi predhodno opravljenega pozitivnega testa za prepoznavo znakov vožnje pod vplivom prepovedanih drog, odredili strokovni pregled. Poleg tega je vozil v času, ko mu je bil izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo izvršitve.

Za prekoračitev hitrosti v naselju je predpisana globa v višini 500 evrov in pet kazenskih točk, za vožnjo pod vplivom prepovedanih drog pa globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

"Občanom, ki so nas opozorili na objestno in nevarno vožnjo voznika, se zahvaljujemo," so še sporočili iz PU Celje.