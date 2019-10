Policisti prijeli povratnika in mu zasegli drogo ter zaslužek

Postojnski policisti so z operativnim delom na terenu prišli do 30-letnika iz Postojne, ki so ga v ponedeljek popoldan, na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov, prijeli pri preprodaji prepovedanih drog in mu odvzeli prostost. Na podlagi sodne odredbe so pri njem opravili tudi hišno preiskavo, med katero so zasegli heroin, kokain, amfetamin, večjo količino različnih vrst tablet, ki vsebujejo prepovedane droge ter večjo količino gotovine.