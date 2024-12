Policisti prijeli Romuna, ki je vlomil v trgovino, njegov sostorilec na begu

Storilca sta v nedeljo nekaj čez 2. uro zjutraj najprej vlomila v prostore cvetličarne, nato pa z napravo za rezanje zidov izrezala odprtino in vstopila v sosednjo trgovino s telekomunikacijskimi napravami. Ukradla sta več mobilnih telefonov. Velenjski policisti so v bližini objekta prijeli 42-letnega romunskega državljana, ki je imel pri sebi ključe vozila, parkiranega v bližini. Ob njem je bila torba z vlomilskim orodjem. Policisti so moškemu odvzeli prostost, vozilo pa zasegli.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je bil osumljeni skupaj s 34-letnim romunskim državljanom, najverjetneje sostorilcem pri vlomu, prijavljen v hotelu na območju Ljubljane. Policija je včeraj preiskala hotelski sobi, kjer sta bivala, in osebno vozilo, ki sta ga uporabljala. Pri tem so zasegli nekaj stvari, ki bi lahko izhajale iz preteklih vlomov.