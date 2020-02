Policisti prijeli serijskega vlomilca

Pretekli teden so krške policiste obvestili o vlomu, ko je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vlomilec je v hiši pregledal prostore in našel ter odtujil prenosni računalnik, ročne ure, zlat nakit in povzročil za okoli 2500 evrov škode.

Istega dne v popoldanskih urah so sevniški policisti v Stržišču ustavili osebni avtomobil, v katerem je bil kot potnik 49-letni osumljenec, ki je imel pri sebi ukradene predmete. Policisti so 61-letnega voznika in 49-letnega osumljenca z območja Sevnice pridržali, ukradene predmete pa zasegli in jih vrnili oškodovancu.