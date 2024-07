Policisti prijeli starega znanca: kradel gorivo, sumijo ga najmanj 79 tatvin

V preiskavi so ugotovili, da se je 41-letni osumljenec od sredine marca do sredine junija letos z osebnim vozilom, na katerem je imel nameščene odtujene registrske tablice, večkrat pripeljal na bencinske servise v mestu Ljubljana in njeni okolici. Tam je v vozilo in v posode, ki jih je imel v prtljažnem delu, natočil gorivo in vedno s kraja odpeljal, ne da bi navedeno gorivo plačal. Z navedenimi dejanji je povzročil skupno za nekaj več kot 17.000 evrov materialne škode, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.



Osumljenec je stari znanec Policije, saj so ga že večkrat obravnavali zaradi kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. Tokrat so ga k preiskovalnemu sodniku napotili zaradi suma storitve 79 kaznivih dejanj tatvine, pet kaznivih dejanj prikrivanja in enega kaznivega dejanja zatajitve. Sodnik je zanj odredil pripor.

Policisti trenutno še vedno zbirajo obvestila in ugotavljajo dodatne okoliščine, saj sumijo, da je isti osumljenec vpleten še v vsaj 25 istovrstnih kaznivih dejanj.