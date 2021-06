Policisti prijeli storilca februarskega ropa trgovine

Spomnimo, da sta storilca, z maskami na obrazih, vstopila v trgovino v večernih urah, tik pred zaprtjem. Eden od njiju je napadel trgovko, ki je bila takrat pri blagajni, in jo vrgel po tleh. Iz blagajne je ukradel denar, nato pa še nekaj cigaret. Roparja sta nato pobegnila.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji ugotovili, da sta trgovino oropala Velenjčana, stara 41 in 34 let. V preteklih dneh so 41-letnika prijeli in ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Privedli so ga tudi k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Policisti so še sporočili, da je drugi storilec še vedno na begu.