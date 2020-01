Policisti prijeli tri osumljence požara na Pohorju: požig ali neodgovornost?

Potem ko smo prvi poročali, da mariborski kriminalisti požar, ki je v soboto ponoči izbruhnil na Pohorju, obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga, naj bi mariborski policisti odvzeli prostost trem mlajšim moškim.

Moške, stare okrog 20 let, ki naj bi prihajali iz okolice Ljubljane, utemeljeno sumijo, da so odgovorni za požar, ki je povsem uničil lesen gostinski objekt, ogenj pa je zajel še tri sosednje.

Po naših neuradnih informacijah naj bi skupina mlajših odraslih oseb v noči na soboto veseljačila pred objektom tik pod vrhom Bellevueja, po tem ko se je gostinski objekt že zaprl. Čez čas naj bi se preselili na teraso brunarice, njihovo početje pa je preraslo v vandalizem. Policija pa naj bi po naših informacijah razpolagala tudi s posnetki nadzornih kamer, ki so jih imeli nameščene na objektu, in ki prikazujejo, kako se dva moška potikata tudi po notranjosti lesene hiške.

Kot poroča časnik Večer, pa policija za zdaj še preiskuje, ali je bil ogenj podtaknjen namerno ali pa je zagorelo zaradi neodgovornega ravnanja.

Spomnimo: trije objekti povsem uničeni, eden poškodovan

V noči na soboto, 4. janurja, je okoli 2. ure zagorelo v lesenem gostinskem objektu, velikosti šest krat šest metrov, na Mariborskem Pohorju, imenovanem Lisičkin brlog, v neposredni bližini smučišča. Ogenj se je nato razširil še na tri sosednje lesene objekte. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so bili trije objekti povsem uničeni, eden pa poškodovan.

Gasilci Gasilske brigade (GB) Maribor so bili o požaru obveščeni ob 2.02. Požar so pogasili ob pomoči štirih prostovoljnih gasilskih društev iz Hoč, Peker, Radvanja in Bohove. Pri gašenju požara so sodelovali tudi zaposleni na smučišču, ki so pred prihodom gasilcev pričeli z gašenjem in poskušali omejiti ogenj. Prav njim se gre tako zahvaliti, da se ogenj ni razširil še na en sosednji enak objekt - tega jim je namreč uspelo rešiti v celoti.

"Prvotno smo bili obveščeni, da je zagorela brunarica. Izvozili smo z dvema voziloma, na samem kraju pa naleteli na že popolnoma razvit obsežni požar," je za 24ur.com sobotno posredovanje opisal vodja intervencije Marjan Fekonja iz GB Maribor. Skupno je posredovali okoli 50 gasilcev z 12 vozili. Kmalu po pričetku gašenja pa je eksplodirala tudi jeklenka z gospodinjskim plinom. "V samih gorečih objektih jih je bilo še več in obstajala je velika nevarnost, da jih raznese. Iz brunaric smo nato odstranili okrog 10 plinskih jeklenk in še okoli 10 jeklenk, polnjenih s pijačo in ogljikovim dioksidom, ki se uporabljajo ob šanku za točenje pijače. Vse smo zunaj nato zavarovali in primerno ohladili," še razlaga Fekonja. Požar jim je po dobrih treh urah uspelo pogasiti, požarna straža pa je nato ostala še približno dve uri.

Po prvih nestrokovnih ocenah škoda znaša okoli 150.000 evrov, pa so včeraj sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.