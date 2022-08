Policisti prijeli več kot 60 ilegalnih prebežnikov iz Burundija

Pretekli petek so črnomaljski policisti pri Trubičah ulovili štiri tujce, domnevno iz Afganistana, ki so mejo prečkali z brodenjem po reki Kolpi. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so pri Prilipah zadržali še tri državljane Kosova, v Rigoncah pa šest državljanov Iraka.

Predstavniki Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili statistiko ilegalnih prehodov tujcev, ki so jih obravnavali na svojem območju od minulega petka do ponedeljka.

Črnomaljski policisti so v nedeljo v kraju Zilje ujeli 16 tujcev, vsi naj bi prišli iz Burundija. V Slovenski vasi so brežiški policisti prestregli tujca iz Bangladeša, v Novi vas pri Mokricah pa tujko iz Irana. V Veliki dolini so prijeli 19 tujcev, ki naj bi prihajali iz Nepala, Indije, Afganistana in Pakistana, še 13 pri Velikem Obrežu (Burundi, Kamerun, Gvineja). Policisti specializirane enote za nadzor državne meje pa so v Dobovi zadržali deset tujcev, ki naj bi prihajali iz Sirije in Iraka.

Brežiški policisti so v noči s sobote na nedeljo v Ločah aretirali sedem državljanov Kube, v Mali dolini pa dve osebi iz Nigra ter po eno iz Konga in Burundija. Še sedem tujcev so prijeli v Slovenski vasi (iz Burundija, Sierre Leone, Gvineje in Malija).

V soboto so v Novi vasi pri Mokricah prestregli štirinajst tujcev iz Burundija, deset pa v Rigoncah, kjer so prijeli še po enega tujca iz Kameruna, Malija, Gvineje in Sierre Leone. Črnomaljski policisti so v Hrastu pri Vinici ulovili pet državljanov Afganistana, metliški policisti pa v bližini naselja Krašnji vrh pet državljanov Konga.

V noči s petka na soboto so na območju policijske postaje Brežice v Ločah prijeli deset tujcev iz Burundija, dva iz Srednjeafriške republike ter po enega iz Malija in Kameruna, v Slovenski vasi pa pet tujcev iz Burundija ter enega iz Kameruna.

V popoldanskih urah so policisti specializirane enote za nadzor državne meje pri kraju Koritno prijeli deset tujcev iz Bangladeša, ki so mejo prestopili zunaj mejnega prehoda. Prijeli so še moškega in žensko iz Bosne in Hercegovine, ki so ju osumili, da sta pomagala pri nezakonitem prestopu državne meje. Slednja so pridržali, postopek pa so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

V nedeljo zvečer so črnomaljski policisti pri Balkovcih prestregli 19 tujcev iz Burundija in enega iz Konga.

V zgodnjih ponedeljkovih urah so policisti iz Brežic v Dobovi prijeli devet tujcev, ki naj bi prihajali iz Burundija, črnomaljski policisti pa pri Miličih dva tujca, ki naj bi prihajala iz Nigerije in Sierre Leone. "Postopki s tujci še niso zaključeni," so pojasnili na PU Novo mesto.