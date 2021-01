Policisti prijeli večkratnega vlomilca

Piranski policisti so od novembra lani do januarja obravnavali več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, med katerimi so prevladovali vlomi v objekte. Policisti so z zbiranjem obvestil in dokazov ugotovili, da je vlamljal 46-letni Pirančan, ki je v preteklosti že odslužil več zapornih kazni.

S PU Koper so sporočili, da so osumljenega domačina policisti 16. januarja izsledili v Piranu in ga pridržali, o tem pa obvestili pristojno tožilstvo.

"Po vseh izvedenih ukrepih je bilo osumljenemu pridržanje zaključeno, saj zanj ni bila odrejena privedba k preiskovalnemu sodniku. Zoper osumljenega bo na tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba za šest kaznivih dejanj, in sicer štiri vlome v poslovne prostore, vlom v stanovanjsko hišo in poškodovanje tuje stvari na škodo pravne osebe," so še sporočili s PU Koper.