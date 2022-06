Zaradi preprodaje prepovedanih drog ovadili devet, pridržali pa štiri osebe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Posebne policijske enote Policijske uprave Nova Gorica so v sredo, 1. junija, na različnih lokacijah na Severnem Primorskem izvedli več hišnih preiskav, ena hišna preiskava pa je bila izvedena na območju PU Ljubljana. V zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete oz. zaradi sumov storitve kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so štirim osebam odvzeli prostost.

Več informacij o kriminalistični preiskavi, v kateri je bila razkrita kriminalna združba, ki se je na Severnem Primorskem in posredno tudi v Republiki Italiji ukvarjala s prodajo prepovedanih drog, je predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos. Kot je dejal, so prvo informacijo o kriminalni organizaciji, ki je na območju Slovenije in Italije preprodajala prepovedane droge, najprej prejeli s strani italijanskih varnostnih organov. Na podlagi teh informacij so nato preiskavo razširili, kasneje pa so odredili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, s katerimi so dodatno ugotavljali osumljence in preiskovali kriminalna dejanja.

Junija so ob sodelovanju okoli 100 kriminalistov, policistov in drugih enot, prav tako pa tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, izvedli zaključno policijsko akcijo. Opravili so osem hišnih preiskav, ena je bila izvedena na območju PU Ljubljana, sedem pa na območju PU Nova Gorica. Med drugim so izvedli tudi tri osebne preiskave ter preiskali več vozil, je dejal Pangos. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so zdaj ovadili devet slovenskih državljanov, štirje med njimi so že v policijskem priporu.