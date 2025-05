Policisti razkrinkali kriminalno združbo: dva moška v priporu

Preiskava je pokazala, da gre za več storilcev, ki so zelo dobro organizirani. Za izvrševanje vlomov so uporabljali različna vozila, ki so jih najemali pri različnih poslovnih subjektih. Na nekatera vozila so nameščali ukradene registrske tablice. Po navedbah Policije gre za predrzne in nevarne storilce, ki so po kaznivih dejanjih pogosto počakali na jutranjo prometno konico in se z ukradenimi predmeti vračali domov.

V zadnjih dveh letih je Policija na območju celotne države zaznala večje število vlomov v bencinske servise in druge poslovne objekte. Storilci so kradli predvsem tobačne izdelke, parfume, oblačila in druge predmete prestižnih blagovnih znamk.

Pet pridržanih, dva v pripor

Pri tem so uspeli identificirati več članov zelo dobro organizirane skupine z območja Ljubljane. Po intenzivni preiskavi so 19. maja v zgodnjih jutranjih urah odvzeli prostost petim osumljencem, pri katerih so izvedli več hišnih preiskav. Vsi prihajajo z območja Ljubljane, sicer pa gre za stare znance Policije.

Dva osumljenca, 43-letnika in 45-letnika, so 20. maja s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico v Mariboru, ki je zoper oba odredila sodno pridržanje, kasneje pa tudi pripor.

"Preiskovanje kaznivih dejanj je bilo zelo zahtevno in oteženo, saj so jih storilci podrobno načrtovali in natančno določili vloge vsakega posameznika. Tako so si na primer zakrivali obraze, uporabljali rokavice in različno vlomilsko orodje ter sredstva, s katerimi so med drugim onesposobili alarmne in videonadzorne naprave na objektih," so zapisali na PU Maribor.



Policisti so uspešno preiskali sedem odmevnih vlomov v različne trgovine in bencinske servise, ki so bili storjeni od avgusta do decembra lani na območju Kranja, Ljubljane in Maribora. S preiskovanjem še nadaljujejo.

Za kaznivo dejanje vlomne tatvine je predpisana zaporna kazen do pet let, za kvalificirano obliko vlomne tatvine pa zaporna kazen od enega do osem let.