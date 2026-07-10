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Črna kronika

Policisti rešili 13-letnika, ki ga je tok odnašal proti Savudriji

Koper, 10. 07. 2026 15.40 pred 54 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Policija

V Piranu je v četrtek popoldne potekala obsežna iskalna akcija, potem ko je med plavanjem v morju izginil 13-letni fant. Policisti so ga našli okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji.

13-letnik je skupaj z odraslim moškim plaval v morju zunaj Fornač. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal najstnika. Zaradi odbleska sonca na morski gladini ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči, ker se 13-letnik ni vrnil na obalo, pa je poklical Policijo.

Policisti so se na prijavo nemudoma odzvali. Na kraj so prispeli policisti Postaje pomorske policije Koper, o dogodku so bili obveščeni tudi Center za obveščanje, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in Letalska policijska enota. Policisti so o pogrešanem otroku obvestili tudi plovila v bližini ter začeli intenzivno iskanje.

Dva policista sta nato 13-letnika našla okoli kilometer od obale, ga dvignila na službeno plovilo in mu nudila pomoč. Zaprosila sta tudi za prihod zdravstvenega osebja in obvestila nadzornika piranskega mandrača, ki je mamo s plovilom pripeljal do sina. Skupaj so nato odpluli do Pirana, 13-letnika pa so po zdravniškem pregledu odpustili domov.

"Hitra in usklajena reakcija policistov Postaje pomorske policije Koper ter vseh sodelujočih služb je bila ključna za uspešen zaključek iskalne akcije. Dogodek ponovno potrjuje pomen pravočasnega obveščanja pristojnih služb ter strokovnega in učinkovitega ukrepanja v primerih, ko gre za ogrožanje človeškega življenja," so ob zgodbi s srečnim koncem zapisali na PU Koper.

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KOMENTARJI0

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trac
10. 07. 2026 16.35
Da pustiš otroka plavat predaleč od obale? Tokovi tu znajo biti precej močni.
Odgovori
0 0
kot_otrok
10. 07. 2026 16.20
Mislim, da nekateri prevečkrat podlegate dnevni politiki in policiste preveč zaničujete. Opravljajo svoje naloge in to ne po lastnih željah, ampak dobijo naloge, ki jih morajo izvrševati, kot ostali ljudje v ostalih službah. In taka dejanja pokažejo, da dobro opravljajo svoje delo. Čestitke, enako ostalim, ki so bili udeleženi v pomoči mladoletnika!
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+2
3 1
Prototip
10. 07. 2026 16.03
Lepo policija,,,upamo samo,da mu niste izstavili še plačilnega naloga....saj vemo,da vam gre to dobro od rok....
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+2
4 2
kovexx
10. 07. 2026 15.54
bravo :D
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+2
3 1
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