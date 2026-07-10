Policisti rešili 13-letnika, ki ga je tok odnašal proti Savudriji

13-letnik je skupaj z odraslim moškim plaval v morju zunaj Fornač. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal najstnika. Zaradi odbleska sonca na morski gladini ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči, ker se 13-letnik ni vrnil na obalo, pa je poklical Policijo.

Policisti so se na prijavo nemudoma odzvali. Na kraj so prispeli policisti Postaje pomorske policije Koper, o dogodku so bili obveščeni tudi Center za obveščanje, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in Letalska policijska enota. Policisti so o pogrešanem otroku obvestili tudi plovila v bližini ter začeli intenzivno iskanje.

Dva policista sta nato 13-letnika našla okoli kilometer od obale, ga dvignila na službeno plovilo in mu nudila pomoč. Zaprosila sta tudi za prihod zdravstvenega osebja in obvestila nadzornika piranskega mandrača, ki je mamo s plovilom pripeljal do sina. Skupaj so nato odpluli do Pirana, 13-letnika pa so po zdravniškem pregledu odpustili domov.

"Hitra in usklajena reakcija policistov Postaje pomorske policije Koper ter vseh sodelujočih služb je bila ključna za uspešen zaključek iskalne akcije. Dogodek ponovno potrjuje pomen pravočasnega obveščanja pristojnih služb ter strokovnega in učinkovitega ukrepanja v primerih, ko gre za ogrožanje človeškega življenja," so ob zgodbi s srečnim koncem zapisali na PU Koper.