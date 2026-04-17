Policisti iz zraka ujeli prehitevanje 'v škarje' in čez neprekinjeno črto

V nadzoru je sodelovala tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote z opazovalcem. Nadzor je potekal na relacijah Kranj–Preddvor–Jezersko, Lesce–Bled–Bohinj, Jesenice–Kranjska Gora ter na območju Škofje Loke, so sporočili s PU Kranj. Usmerjen je bil na lokacije, kjer je bilo glede na frekvenco pričakovati kršitve prometnih pravil voznikov motornih koles, saj kršitve tam zaznavajo tako policisti kot tamkajšnji občani. "Na cestni relaciji Preddvor–Zgornje Jezersko, za katero nas tudi občani večkrat obveščajo o kršitvah cestnoprometnih pravil, tako motoristov kot voznikov vozil, je bilo zaznanih več kršitev. Kršitelje so patrulje na tej relaciji ustavile in zoper njih vodijo prekrškovni postopek," so zapisali na Policiji.

Zaznali so pet kršitev motoristov, kot so nepravilna stran vožnje, nepravilno prehitevanje ('v škarje'), prehitevanje čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto ter eno prehitevanje voznika avtomobila čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto. Skupaj so ugotovili šest kršitev. V celotnem nadzoru so policisti kontrolirali 52 voznikov motornih koles in 16 voznikov osebnih avtomobilov ter odredili 48 preizkusov alkoholiziranosti.

V 12-urnem maratonu nadzora hitrosti veliko kršitev tudi na Gorenjskem