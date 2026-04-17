Policisti iz zraka ujeli prehitevanje 'v škarje' in čez neprekinjeno črto

V nadzoru je sodelovala tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote z opazovalcem. Nadzor je potekal na relacijah Kranj–Preddvor–Jezersko, Lesce–Bled–Bohinj, Jesenice–Kranjska Gora ter na območju Škofje Loke, so sporočili s PU Kranj. Usmerjen je bil na lokacije, kjer je bilo glede na frekvenco pričakovati kršitve prometnih pravil voznikov motornih koles, saj kršitve tam zaznavajo tako policisti kot tamkajšnji občani.
"Na cestni relaciji Preddvor–Zgornje Jezersko, za katero nas tudi občani večkrat obveščajo o kršitvah cestnoprometnih pravil, tako motoristov kot voznikov vozil, je bilo zaznanih več kršitev. Kršitelje so patrulje na tej relaciji ustavile in zoper njih vodijo prekrškovni postopek," so zapisali na Policiji.
Zaznali so pet kršitev motoristov, kot so nepravilna stran vožnje, nepravilno prehitevanje ('v škarje'), prehitevanje čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto ter eno prehitevanje voznika avtomobila čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto. Skupaj so ugotovili šest kršitev.
V celotnem nadzoru so policisti kontrolirali 52 voznikov motornih koles in 16 voznikov osebnih avtomobilov ter odredili 48 preizkusov alkoholiziranosti.
V 12-urnem maratonu nadzora hitrosti veliko kršitev tudi na Gorenjskem
V sredo so policisti po vsej državi izvedli maraton nadzora hitrosti. Na kar 540 merilnih mestih so preverjali voznike. Vnaprej so objavili tudi seznam lokacij, kjer so policijske patrulje merile hitrost. V času nadzora med 6. in 18. uro so na območju celotne države kljub temu ugotovili 803 prekoračitve hitrosti in dodatno še 45 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, so zapisali na Policiji.
Gorenjski policisti so v sredo maraton izvajali na 55 lokacijah. Ugotovili so 81 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
Od tega je bilo 41 voznikov prehitrih na avtocesti, 21 zunaj naselja in 10 v naselju. Policisti za kršitelje vodijo prekrškovni postopek. Najvišja izmerjena hitrost je bila 177 km/h na delu avtoceste, kjer velja splošna omejitev 130 km/h.
Gorenjski prometniki so na avtocesti zaznali še devet kršitev prekratke varnostne razdalje. Najmanjša je bila 0,5 sekunde in so jo izmerili pri vozniku avtomobila. Zakonsko je namreč določeno, da mora voznik, ki vozi za drugim voznikom, voziti na razdalji, ki ne sme biti krajša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.
