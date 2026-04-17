Črna kronika

Policisti iz zraka ujeli prehitevanje 'v škarje' in čez neprekinjeno črto

Kranj, 17. 04. 2026 08.24 pred 45 minutami 2 min branja 29

Avtor:
Ne.M.
Helikoptrski nadzor gorenjskih policistov

Gorenjski policisti so v nedeljo med 14. in 17. uro poostreno nadzirali cestni promet s poudarkom na spoštovanju prometnih pravil voznikov enoslednih vozil. Ugotovili so šest kršitev – med njimi vožnjo po nepravilni strani in nepravilno prehitevanje.

V nadzoru je sodelovala tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote z opazovalcem. Nadzor je potekal na relacijah Kranj–Preddvor–Jezersko, Lesce–Bled–Bohinj, Jesenice–Kranjska Gora ter na območju Škofje Loke, so sporočili s PU Kranj. Usmerjen je bil na lokacije, kjer je bilo glede na frekvenco pričakovati kršitve prometnih pravil voznikov motornih koles, saj kršitve tam zaznavajo tako policisti kot tamkajšnji občani.

"Na cestni relaciji Preddvor–Zgornje Jezersko, za katero nas tudi občani večkrat obveščajo o kršitvah cestnoprometnih pravil, tako motoristov kot voznikov vozil, je bilo zaznanih več kršitev. Kršitelje so patrulje na tej relaciji ustavile in zoper njih vodijo prekrškovni postopek," so zapisali na Policiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaznali so pet kršitev motoristov, kot so nepravilna stran vožnje, nepravilno prehitevanje ('v škarje'), prehitevanje čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto ter eno prehitevanje voznika avtomobila čez neprekinjeno sredinsko ločilno črto. Skupaj so ugotovili šest kršitev.

V celotnem nadzoru so policisti kontrolirali 52 voznikov motornih koles in 16 voznikov osebnih avtomobilov ter odredili 48 preizkusov alkoholiziranosti.

V 12-urnem maratonu nadzora hitrosti veliko kršitev tudi na Gorenjskem

V sredo so policisti po vsej državi izvedli maraton nadzora hitrosti. Na kar 540 merilnih mestih so preverjali voznike. Vnaprej so objavili tudi seznam lokacij, kjer so policijske patrulje merile hitrost. V času nadzora med 6. in 18. uro so na območju celotne države kljub temu ugotovili 803 prekoračitve hitrosti in dodatno še 45 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, so zapisali na Policiji.

Gorenjski policisti so v sredo maraton izvajali na 55 lokacijah. Ugotovili so 81 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.

Od tega je bilo 41 voznikov prehitrih na avtocesti, 21 zunaj naselja in 10 v naselju. Policisti za kršitelje vodijo prekrškovni postopek. Najvišja izmerjena hitrost je bila 177 km/h na delu avtoceste, kjer velja splošna omejitev 130 km/h.

Gorenjski prometniki so na avtocesti zaznali še devet kršitev prekratke varnostne razdalje. Najmanjša je bila 0,5 sekunde in so jo izmerili pri vozniku avtomobila. Zakonsko je namreč določeno, da mora voznik, ki vozi za drugim voznikom, voziti na razdalji, ki ne sme biti krajša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.

V reki Kolpi utonil tuji državljan

Napadli bankomat na bencinskem servisu

Watcherman
17. 04. 2026 09.39
Za vas večina je zmešana vožnja in norija voznikov na cesti tako normalno in dovoljeno kajne.?????
Odgovori
0 0
HitraVeverca
17. 04. 2026 09.38
Kje je video, a so ga odstranli in spet dali click bait naslov s katerim širijo nestrpnost? VIDEO HOČEM ne eno 360p thumbnail.
Odgovori
0 0
Watcherman
17. 04. 2026 09.35
Neumni in nesposobni vozniki.Lp
Odgovori
0 0
kr en33
17. 04. 2026 09.30
koje skarje?
Odgovori
+4
4 0
ANTIFA
17. 04. 2026 09.28
Res, da ni po zakonu. Je pa popolnoma varno in pregledno, Lahko bi rekel skoraj popolno prehitevanje. Črte na cestiščiu in omejitve hitrosti morajo biti razumne (življenjske) Ne pa npr. omejitev 40 km/h pri izhodu iz AC. Če se tam držiš omejitve izzivaš nesrečo.
Odgovori
+5
7 2
HitraVeverca
17. 04. 2026 09.36
Hvala! Točno to! Pač folk še kr ne razume, da ko v avtošoli gledamo nove voznike ki bremzajo na izvozu kot da je pred njimi zid zato da upočasnijo na tistih 40 imamo všasih občutek kot, da te signalizacije ogrožajo vožnjo če se jih držimo v piko.
Odgovori
+0
1 1
Primula1
17. 04. 2026 09.28
Lepo, da jih skrbi prometna varnost. Ampak bodimo realni. Ura letenja policijskega helikopterja stane okoli 3.000 EUR. V osnovi je prehitevanje kazen 120 EUR, za hujše primere nepravilnega prehitevanja 700 EUR. Pa recimo, da je bilo povprečje izrečenih kazni 400 EUR na kršitelja. Zapisali ste, da so ugotovili 6 kršitev. V povprečju je to 2.400 EUR. Se ne da tovrstnega nadzora izvajati drugače kot s helikopterjem? Mogoče dron? Ali pa prisotnost policistov motoristov na tem odseku? V glavnem, prav je da nadzirajo, saj gre za varnost vseh, vendar ali je res potrebno ustvariti toliko stroškov za takšen izkupiček?!
Odgovori
+3
3 0
Artechh
17. 04. 2026 09.28
Avto spredaj je nekaj časa vozil po sredini ceste
Odgovori
+4
4 0
ja0
17. 04. 2026 09.27
Ta novinar očitno ne ve kaj pomeni "v škarje"
Odgovori
+8
8 0
Omizje
17. 04. 2026 09.26
nesrwče si zaradi prepotentnih voznikov pod havbo ima preveč v glavi pa premalo
Odgovori
-2
0 2
nepridiprav
17. 04. 2026 09.22
Kaj je bilo tule narobe? Prehitevanje preko polne črte? V škarje pomeni, da gre nasproti en avto - tu ni bilo nasproti nič. Prehiteval je v pregleden levi ovinek, torej je videl zelo daleč naprej, da ni nikogar. Če kaj, je tole zgledno prehitevanje, pod pogojem seveda, da ne gre za polno črto.
Odgovori
+9
9 0
Fery Zaka
17. 04. 2026 09.18
9 prekrškov varnostne razdalje!? A so policaji slepi, ali je kaj drugega problem? Zjutraj se postavijo na ac in lahko izmerijo 9 kršitev varnostne razdalje vsako minuto. Vključno s policijskimi avtomobili, če se znajdejo vmes.
Odgovori
+10
10 0
Buča hokaido
17. 04. 2026 09.21
Si prebral, kje so izvajali nadzor?
Odgovori
+2
3 1
PARTIZAN PEPE
17. 04. 2026 09.13
Res ne vem a se vam je čist zmešalo al kaj, popolnoma pravilno prehitevanje...to da so na ravnih odsekih polne črte na dosti ovinkih pa prekinjene je pa nepravilno...tipično Slovensko
Odgovori
-2
4 6
vrtnar _
17. 04. 2026 09.22
imaš prav, velikokorat je tako
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
17. 04. 2026 09.38
Nimaš pojma.
Odgovori
0 0
pepe007
17. 04. 2026 09.13
Tak nadzor se da danes z dronom narediti za promil tega, koliko stane s helikopterjem. Ampak, če imamo kaj, imamo pa denar, mar ne?
Odgovori
+6
7 1
Martinović
17. 04. 2026 09.12
Včeraj na kolesu, vaška cesta preozka za dva avtomobila, osel v nasproti vozečem Range Roverju, pa gre na totalno nepreglednem delu prehitevat, vozilo pred sabo. Torej osli so nesposobni razmisleka o pravilih in varni vožnji. Naslednjič se bodo otroci na kolesih nasproti peljali in bo klavnica…Policija v helikopterju ali v kafani.
Odgovori
+6
7 1
mcmuser
17. 04. 2026 09.05
Večji problem so počasni vozniki (kar mi zgleda, da se je dogajalo tudi na zgornjem posnetu), kateri naredijo celo kolono. Lep primer je cesta Idrija - Tolmin, ko vozniki z Lj tablicami celo pot vozijo 60kmh, prehitevanje pa zaradi polnih črt ni dovoljeno.
Odgovori
+1
9 8
CorbaMorba
17. 04. 2026 09.09
Koliko počasnih voznikov povzroči nezgodo? Koliko minut prej prideš, če greš na isti cesti npr 90?
Odgovori
-1
8 9
Lens
17. 04. 2026 09.11
Pa izključno Lj tablice?
Odgovori
+0
6 6
Buča hokaido
17. 04. 2026 09.11
Tablica je brezpredmetna. Če kupiš rabljen avto v drugem kraju, gre tablica z njim. Razen če imaš preveč denarja in kupiš novo.
Odgovori
+4
7 3
mcmuser
17. 04. 2026 09.12
Nesreče se večkrat naredijo ravno zaradi prepočasnih voznikov, ker ostali izbubijo potrpljenje. Če narediš kolono se umakneš in spustiš preostale naprej.
Odgovori
+4
6 2
mcmuser
17. 04. 2026 09.13
Lens, 90% je Lj tablic.
Odgovori
+3
3 0
pepe007
17. 04. 2026 09.14
Voznik vozi počasi, ker ni v stanju spremljati, koliko je dejanska omejitev. Ne ve, kateri znak je zadnje videl. Je to res varen voznik? Kdo kaj bo naslednjič spregledal?
Odgovori
-1
2 3
Buča hokaido
17. 04. 2026 09.18
Kaj pa, če je teh 90% iz Gorenjske, avto so pa kupili v Lj?
Odgovori
+1
1 0
crazyHorse
17. 04. 2026 09.27
ja . statisticno pa najvec nesrec povzrocjo uni k se vsak dan tam vozjo oz lokalci :D
Odgovori
-1
0 1
First Last
17. 04. 2026 09.39
Ne ne. Problem ker za vas pocasi pomeni po omejitvah, sploh vas nekdo raspiscancka ce se nekdo drzi tega od table do table, poteb pa je slisat wruuum jezno po gasu. Ce je kolona za tabo, in ce vozis po omejitvah, so problem ljudje za tabo. Ljudje ki se ne zavedajo da je hitrejsa voznja le vizuelno varajoca, prispel pa boste le ksne 5 min prej, ce sploh.Je res tako tezko uzivat na cest, je treba skos nekam hitet? Kam se vam pa midi, a v grob
Odgovori
0 0
Špica
17. 04. 2026 09.02
tista na ac varnostna razdalja je bosa ja ce je res dokaj prazna ac jo lahko drziz ,ce je pa kar prometno kakor je jo pa ne mores drzati ker se ti zmeraj kdo urine notri v tist radijus ki drzis razdaljo
Odgovori
+6
8 2
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
