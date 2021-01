Policisti s prisilnimi sredstvi nad pretepače

Krške policiste so sinoči, okoli 20.30, poklicali na pomoč iz Kerinovega Grma, kjer naj bi prišlo do množičnega pretepa. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so se policisti takoj odzvali in odšli na kraj dogodka, kjer se je pretepalo šest oseb.

Kršitelji se tudi po prihodu policistov niso pomirili in niso upoštevali ukazov, zato so policisti zoper njih uporabili prisilna sredstva ter tako vzpostavili javni red in mir.

Policisti so sporočili, da sta se dva udeleženca v pretepu lažje poškodovala. Sicer pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zaradi kršitev javnega reda in miru kršiteljem izdali plačilne naloge. Po prvih ugotovitvah pa so se kršitelji stepli zaradi dalj časa trajajočega medsebojnega spora.