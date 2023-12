Policisti s stingerjem ustavili tihotapca: ko je pobegnil, ga je iskal celo helikopter

Policisti so na območju Čateža ob Savi poskušali ustaviti romunskega voznika, ki je pred njimi bežal, sunkovito menjal pasove in vozil celo s hitrostjo 180 km/h. Pri predoru Leščevje so uporabili stinger, ki je preluknjal pnevmatike in mu preprečil nadaljnjo vožnjo. A voznik je s kraja dogodka pobegnil, policisti pa ga še vedno niso uspeli izslediti. Iskali so ga tudi vodniki službenih psov, teren so pregledovali s pomočjo helikopterja. Med postopkom so ugotovili, da je osumljenec prevažal pet državljanov Iraka.

V sredo nekaj pred 22. uro so policisti na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila Alfa romeo romunskih registrskih oznak. Ta njihovih znakov ni upošteval, pač pa je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo po avtocesti. Zaradi suma tihotapljenja ljudi so ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, upočasnjevali promet, vendar je nadaljeval z vožnjo, sunkovito spreminjal smer in vozil tudi 180 km/h. Pri predoru Leščevje so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil, tako imenovani stinger ali bodičasti trak, ki je preluknjal pnevmatike in mu preprečil nadaljnjo vožnjo. Voznik je po zaustavitvi vozilo zapustil in peš pobegnil. Policisti še vedno izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, iskali so ga tudi vodniki službenih psov, teren so pregledovali s pomočjo helikopterja. icon-expand FOTO: PU Novo mesto icon-chevron-left icon-chevron-right Med postopkom so ugotovili, da je osumljenec prevažal pet državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Avtomobil, s katerim je tihotapil tujce, so zasegli, postopki z državljani Iraka pa še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.