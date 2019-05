Policisti s stingerjem ustavili voznika, ki je prevažal prebežnike

V ponedeljek ob 19.37 so ilirskobistriški policisti opazili osebni avto znamke Ford Mondeo z italijanskimi registrskimi oznakami. Začeli so ga ustavljati, a je voznik pospešeno peljal naprej, skozi naselje Jasen, kar 120 km/h.

V ustavljenem avtomobilu sta bila dva vodiča (stara 30 in 28 let), oba državljana Pakistana, z urejenim statusom v Italiji oz. Avstriji. Zadaj so sedeli štirje državljani Pakistana, v prtljažniku pa so bili še trije državljani Pakistana.

Voznik in sopotnik sta bila v nesreči lažje poškodovana, prav tako tudi trije ilegalni prebežniki. Odpeljali so jih v Zdravstveni dom Kozina na pregled.