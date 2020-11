Policisti še kar iščejo roparja: prodajalec lažje poškodovan

Rop se je zgodil v petek, nekaj pred 21. uro. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so doslej ugotovili, da sta dva zamaskirana moška vstopila v prodajalno, pristopila do prodajalca za pultom ter od njega zahtevala denar.

Eden od storilcev je imel v rokah predmet, podoben pištoli. Svoje grožnje pa je podkrepil s tem, da je prodajalca udaril in ga lažje poškodoval.

Kot dodajajo, sta storilca iz blagajne ukradla nekaj sto evrov in s kraja pobegnila.