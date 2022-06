Policisti še vedno iščejo moškega, ki je poskušal oropati prodajalno

Ker storilca še niso prejeli, so nam s PU Maribor danes posredovali njegovo fotografijo. Vsakega, ki bi ga prepoznal ali pa imel o njem kakršne koli koristne informacije, s PP Slovenska Bistrica prosijo, naj jim to sporoči na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 12 00.

S Policije so sporočili tudi, da je neznani moški, star približno 30 let, kratkih črnih las in visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v črna športna oblačila: črno jakno s kapuco in modre športne copate s svetlim podplatom. Nosil je tudi sončna očala in masko.